محافظ الوادى الجديد يتابع مشروعات حياة كريمة بمركز باريس

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط اليوم السبت، مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة) بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس، رافقه كمال إبراهيم رئيس مركز باريس.





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