في شوط «التحفظ»: التعادل السلبي يسيطر على نتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي

/645338/التعادل-السلبي-يسيطر-على-الشوط-الأول-من-مواجهة-الزمالك-والإسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي بنتيجة التعادل السبي بدون أهداف، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف فريق الإسماعيلي اليوم السبت، أبناء ميت عقبة علي استاد الإسماعيلية، ويدخل الدروايش اللقاء في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، بينما يدخل الزمالك اللقاء، متصدرا ترتيب الدوري بفارق نقتطين عن الوصيف الأهلي.

دخل الفريقين المباراة بكل حزر في محاولة الحفاظ على نتيجة اللقاء، ويأتي الخوف من الفريقن في الشوط الأول، ليكون عنوانه التحفظ بين الفريقين.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.

خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.