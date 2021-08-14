/645337/راجع-لأني-بدي-عاني-رسالة-مؤثرة-لنيكولا-معوض-بسبب-أزمات-لبنان

أعرب الفنان نيكولا معوض عن استيائه من بعده عن بلده لبنان لفترة طويلة دامت 6 أشهر بسبب إنشغاله بتصوير مسلسل جديد له في الوقت التي تمر به لبنان بأزمات وتدوهر إقتصادي مرير مشيرا إلى أنه يشعر بعدم الأحقية في السعادة بعمله.

دوت الخليج يرصد تعليق نيكولا معوض على أوضاع لبنان

نشر نيكولا معوض صورة له وهو يبكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها، قائلا: “بعد ٣ ايام، بيخلص مسلسل صرلي ٦ شهور عم صوره برّات لبنان.. عا قد شعوري بالفرح بهالمشروع، شعوري بالذَّنب.. ذَنب اني مبسوط وقت اللي لبنان عم بينازِع.. ذَنب اني عم بشتغل وقت اللي اصحابي بلبنان بلا شغل.. ذَنب اني عم طلِّع مصاري وقت اللي في عِيَل عم تشتهي تاكُل”.

وتباع نيكولا حديثه: “هاي اول مرة بحياتي بقعد ٦ شهور بعيد عن لبنان..كل حدا عم بحكي معو بيسألني شو راجع أعمل.. ليه راجع عا لبنان وقت اللي فيك تبقى برّا؟ ما بعرف ليه راجع، عن جدّ ما بعرف..بالمنطق ، معُن حَقّ.. شو راجع أعمل؟”.

واستكلمل معوض: “بس المشكلة انو ما بعمري لحقت المنطق.. يمكن راجع لانو بدّي عاني.. بدّي أوقف عا محطة البنزين.. بدّي عيش بلاكهربا.. بلا مَيّ.. بلا شي.. بدّي أحمل شوي من يلّي عيلتي وصحابي حاملينو.. يِمكِن خَفِّف عا حالي شويّة ذَنب..أصدقاء لا يتحدثون العربية”.

وواختتم حديثه مشيرا إلى ماتتعرض له لبنان من أزمة فقال : “الناس الذين يعيشون في لبنان الآن يتعرضون للقتل الجماعي والتهجير القسري. حقًا لا يوجد شيء يمكنني قوله لإنصاف الموقف. هذا هو القتل الجماعي المنظم والمحسوب والتهجير القسري. لا توجد طريقة أخرى لوضعها، من أجل الحقيقة المحزنة الكاملة، يرجى التحقق من قصصي”.

نوال الزغبي ترفض استلام جائزة الموريكس دور بسبب أحوال لبنان المريرة

وعلى نفس السياق أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رفضها لجائزة الموريكس دور بسبب الأحداث المريرة التي تمر بها لبنان خلال الفترة الحالية ومعانتها مع الركود الإقتصادي مشيرة إلى تمنها بأن يتم إصلاح هذا الفساد خلال الفترة المقبلة، اذ كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور، تعد من واجهات لبنان الحضارية، ولا شك بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. لبنان ليس بخير”.