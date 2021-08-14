النائبة هالة أبو السعد:سنجرى تعديلات علي قانون عربات الطعام المتنقلة لدعم الشباب والإقتصاد المصرى

/645336/النائبة-هالة-أبو-السعدسنجرى-تعديلات-علي-قانون-عربات-الطعام-المتنقلة-لدعم-الشباب-والإقتصاد-المصرى

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هناك دور كبير يقع على عاتق مجلس النواب، وهذا الدور يتمثل في قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تم اصدارها في الفصل التشريعي الأول، وهو ما ترجمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قياس الأثر التشريعي لقانون عربات الطعام المتنقلة، والذي لم يتم تفعيله بشكل أفضل حتى الآن على الرغم من أهميته.

النائبة هالة أبو السعد: إعادة صيغة البيئة التشريعية لدعم وتشغيل الشباب

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج “من القاهرة” المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية ، مضيفة علي أنه من هذا المنطلق يتم العمل داخل البرلمان على إعادة صيغة البيئة التشريعية لدعم وتشغيل الشباب من خلال هذا القانون ، لافتة إلى أن دعم الاقتصاد المصري يأتي من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن قانون عربات الطعام المتنقلة من القوانين الهامة، التي اتاحت فرص عمل للشباب وساهم في القضاء على البطالة.

ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، لم يعطي مهلة لتقنين الأوضاع، ولكن مدة الترخيص بالقانون تستمر لثلاث سنوات، متابعة أن هذا القانون يفتح الباب لإدراج الاقتصاد الغير رسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي .

النائبة هالة أبو السعد: قانون وحدات الطعام المتنقلة يشجع المشروعات الصغيرة

وأكدت النائبة هالة ابو السعد على ضرورة دعم هذه المشروعات لمساندة الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مشيرة إلى أن هذا القانون من القوانين المهمة التى تشجع المشروعات الصغيرة، كما أنه سيكون هناك تعديلات جديدة على القانون حيث أن المحليات لم تقم بعمل فعلي في بعض المحافظات من خلال عدم وجود توجيه لتفعيل القانون على أرض الواقع والتعريف بمزاياه للمواطنين.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد إلى أن هذا القانون يهدف إلى دعم الشباب وتشغيلهم وتقليل نسبة البطالة، بالإضافة إلى إعادة شكل وتنظيم الشارع المصري.