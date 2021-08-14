/645335/الشوط-الأول-ليفربول-يتقدم-على-نوريتش-سيتي-بهدف-من-صناعة-محمد-صلاح-فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ونوريتش سيتي بتقدم الريدز، بهدف دون رد، في لقاء، عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من صناعة تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، عن طريق ديجو جوتا في شباك فريق نوريتش سيتي، على ملعب كارو رود، معقل فريق نوريتش.

ويستعرض دوت الخليج هدف محمد صلاح في نوريتش سيتي. ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش. #نورويتش_ليفربول pic.twitter.com/bkqDlXiqd4 — Mohamed Newira⚖️ 🇪🇬محمد نويرة cc (@m_newara) August 14, 2021 وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب تشكيل الفريق لمواجهة نوريتش. تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني. مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

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