/645334/منة-شلبي-تشارك-في-السباق-الرمضاني-2022-بالتعاون-مع-صادق-الصباح

تستعد الفنانة المتألقة منة شلبي للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2022 من خلال مسلسل جديد تتعاون من خلاله مع المنتج صادق الصباح وذلك بعد غياب 4 أعوام عن الدراما الرمضانية.

دوت الخليج يرصد مشاركة منة شلبي في الماراثون الرمضاني 2022

ويجري المنتج صادق الصباح خلال تلك الفترة بعض المفاوضات النهائية مع الفنانة منة شلبي، للبدء في التحضيرات الفعلية للعمل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2022 على قناة mbc مصر.

منة شلبي تتألق بمسلسل ليه لأ

ولقت الفنانة منة شلبي تفاعلا جماهيرا واسعا من خلال مسلسلها ليه لأ التي تناول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل، وهو من بطولة منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

منة شلبي تستمتع بنجاحات الإنس والنمس

ومن جانب أخر يعرض للفنانة منة شلبي فيلم «الإنس والنمس»، الذي حقق في أول أسبوع له بدور العرض إيرادات بلغت 16 مليون جنيها و750 ألف جنيها، وهو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

كما انتهت منه شلبي من تصوير فيلم الجريمة، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد عز، وماجد الكداوني، وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر عرضه خلال شهر سيتمبر المقبل، وتدور أحداث فيلم «الجريمة» في فترة السبعينات ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر خلال الفترة الماضية.