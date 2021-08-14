/645333/النائبة-غادة-عجمى--ذكرى-فض-رابعة-هى-لشهدائنا-من-الجيش-والشرطة-الذين-ضحوا-بحياتهم-من-أجل-الوطن

قالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب. تعليقا على ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة المسلح، أنها اذا كانت ذكرى فهى ذكرى شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم، وذكرى ومن ترملت نسائهم وتيتم اولادهم، وأن اعتصام رابعة كان مؤامرة دولية وداخلية، لتدمير وتقسيم مصر .

دوت الخليج وإضافة البرلمانية فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "، أن مصر نجحت بقيادة عظيمة من خلال صقورها بالجيش والشرطة ويقظة ابناءها فى القضاء على مخطط الفوضى وافشال المؤامرة الدولية على مصر ، بشجاعة ومواجهة حقيقية من رجالنا بالجيش والشرطة، دفع ثمنها شباب من خيرة أبناءنا من الضباط والجنود لتبقى مصر حرة وقوية. النائبة غادة عجمى : ذكرى فض رابعة هى لشهدائنا من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم لأجل الوطن واكدت عضو محلس النواب، أن هذه الذكرى ، هى ذكرى لتضحيات اولاد مصر وتكاتف الشعب الحر يد واحدة أمام الإرهاب والفوضى، حيث أثبت الشعب أن تكاتفه وتماسكه امام دعوات الفوضى والإنقسام ، ودعمهم لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو سبب النجاح لمصر أمام اى مخططات لهدم الدولة، ورحمة الله شهداء مصر ،واعز الله مصر بجيشها وشرطتها الوطنية وأبنائها المخلصين .

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