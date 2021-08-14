/645332/الشعب-قال-كلمتهالنائب-ابراهيم-المصرى--الجماعة-الإرهابية-فشلت-فى-تضليل-الرأى-العام-عن-أحداث-فض-رابعة

قال النائب ابراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، تعليقا على ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة المسلح، أن جماعة الاخوان الإرهابية برعت منذ تأسيسها فى عشرينيات القرن الماضى، فى تضليل الراى العام عن طريق حملات طرق الابواب والصحف الموالية لها، واخيرا اللجان الاكترونية لتصدير مشهد مغاير للواقع واستخدام المظلومية .

دوت الخليج وأضاف، البرلمانى فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "، ان فى اطار خطة تضليل الرأي العام العالمى وخاصة داخل الاتحاد الأوروبي وامريكا وبالتنسيق مع اعداء الوطن بالداخل والخارج، تم وضع خطه جهنمية للحشد فى ميدان رابعة والنهضة ، للضغط على المجلس العسكرى فى ذلك الوقت وضرب عصفورين فى وقت واحد، اذا تم فض الاعتصام بالقوة فان الدولة المصرية ضد حق التعبير السلمى ويتم التنديد بما يحدث كمرحلة، ثم اذا الدولة استخدمت فرض القانون هم جاهزون للتصدى للامن بالسلاح والتضحية بالمعتصمين والادعاء بمقتل المعتصمين وتدويل القضية وتسخير الاعلام المرئى والمسموع والصحافة ، داخل وخارج البلاد للتنديد بالاحداث واستخدام كافة الادوات مع مايسمى بحقوق الانسان فى محاولة منهم للمساومة والعودة للحكم مرة اخرى. الشعب قال كلمته..النائب ابراهيم المصرى : الجماعة الإرهابية فشلت فى تضليل الرأى العام عن أحداث فض رابعة وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، ان الشعب المصرى قال كلمته وساند قيادته وانتصر الحق وخذيت الدول المتواطئة علنا وخسر الاخوان للابد وسقط كذب الاخوان ونجح صدق الدولة .

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