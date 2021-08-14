/645330/النائبة-مها-عبد-الناصر--مبادرة-التمويل-العقارى-تساهم-فى-تقليل-التعدى-على-الأراضى-الزراعية

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس اليوم، لوحدات الاسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى ، خطوة جيدة جدا ، لأنه يتيح سكن لائق للمصريين ، وأن هذه الخطوة لها مردود إيجابي حيث يشعر المواطن بأن الدولة تهتم بهم، كما يساعد هذا على تقليل التعدى على الأراضى الزراعية .

دوت الخليج

وإضافة البرلمانية فى تصريح خاص ل"دوت الخليج"، ان المبادرة جيدة ويجب أن تكون إجراءات التنفيذ سهلة، فيما يخص طريقة إثبات الدخل وطريقة استلام الوحدات، وأن تكون كل الإجراءات بها تسهيلات بشكل عام، لأن الضمان الأساسى للتمويل العقارى هى الوحدة العقارية التى يقوم المواطن بشراءها.

النائبة مها عبد الناصر : مبادرة التمويل العقارى تساهم فى تقليل التعدى على الأراضى الزراعية

وثمنت عضو مجلس النواب، مبادرة سكن لائق لكل المصريين الذى هو ترجمة فعلية للدستور ، والذى يساعد على تحريك السوق العقارى بشكل ايجابى، ويقلل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، ويحسن الصورة العامة للدولة التى تسعى أن يمتلك كل المواطنين باختلاف ظروفهم وحدة سكنية لائقة .

يشار إلي أنه تم طرح وحدات سكنية للمواطنين من متوسطي الدخل في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين وفى ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الدولة ومنها مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد سنوي 3% (متناقصة) لمدة تصل إلى 30 عاما والصادر بتاريخ 13يوليو 2021.ويهدف مشروع سكن لكل المصريين إلى انشاء 3 ملايين وحدة سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان على مستوى كافة محافظات جمهورية مصر العربية والمدن الجديدة التابعة لها.