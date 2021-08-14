/645327/هشام-شوقي-عودة-السياحة-الروسية-مكسب-كبير-لمصر-وهذه-الفترة-بمثابة-اختبار-لاستمرارها

قال الكاتب الصحفي هشام شوقي، إن عودة السياحة الروسية ستشهد زخم كبير خلال موسم الشتاء القادم، منوها إلى أنه على الرغم من غيابها فترة كبيرة بلغت من الزمن 6 سنوات، إلى أن السياح الروسيين لم ينقطعوا عن زيارة القاهرة، ولكن بطرق غير مباشرة.

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الكاتب الصحفي هشام شوقي: عودة السياحة الروسية مكسب كبير لمصر

جاء ذلك خلال مداخلته عبر فضائية سكاي نيوز عربية، موضحا أنها عودة حميدة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على السياحة المصرية، مؤكدا على وجود التزام بالاجراءات الاحترازية وتعاون قوي مع وزارة الصحة والسياحة، وذلك من أجل أن الاستعداد التام لهذه البداية والعودة.

الكاتب الصحفي هشام شوقي: الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضمان سلامة السياح

ولفت إلى أن مصر في عام 2010 كان يأتي إليها 20 مليون سائح روسي، ثم في 2011 حدث تذبذب في الاعداد، ولكن في عام 2014 بدأت تعود بشكل تدريجي، منوها إلى جدية الدولتين مصر وروسيا في العمل على استنئناف الطيران وعودة السياحة. وأشار إلى أن هذه الفترة تعتبرها الدولة الروسية فترة اختبار لجاهزية الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية والأوضاع التي يتم اتخاذها لحماية مواطنيها.