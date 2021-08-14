انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين على لعب الاطفال الاحد والاثنين الموافق 15/16 اغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين اليوم الاحد والاثنين على لعب الاطفال ومستلزمات المدارس، والتي أعلنت عنها شركة رنين اليوم على صفحتها الرسمية على فيس بوك، وهي من الشركات الرائدة في مجال تجارة المواد والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية في مصر. اعتاد الآلاف المواطنين على الاستفادة من هذه العروض بشكل أسبوعي، حيث تحرص إدارة هايبر رنين على طرح عروض ترويجية باستمرار. وتشتهر بتقديم عروضها على المفروشات والسجاد، والأجهزة الكهربائية والذكية والمنزلية ايضاً، وكافة المنتجات الغذائية الأساسية. وفي تشمل مجلة عروض اليوم على العديد من العاب الاطفال، والتي يلجئ أولياء الأمور إلي شراءها، لتسلية أطفالهم الصغار والترفيه عنهم.

منتجات عروض رنين

تتضمن العروض الكثير والكثير من العاب الاطفال الجديدة، والتي تتمثل في:

لعبة جيم مياه بشاشة حلقات 2 زر.

أدوات أطعمة العروسة.

سيارة تويستر متحركة بالريموت.

عروسة بيبي بفستان بلاستيك.

عليقة بلستك بحمولة 2 كيلو.

قاعدة بوتي بيبي اطفال صغيرة.

كرسي اطفال بلاستيك.

ثلاث حالة نقود على شكل كرة.

قطع ادوات مطبخ.

لعبة شكل بيتزا.

كاميرا بها اشكال ديزني.

لعبة مكعبات بلاستيك 225 قطعة.

بيت تجميع العاب.

مضرب راكيت.

وغيرها من مختلف لعب الاطفال ومستلزمات المواليد الجدد، وجدير بالذكر أنه لا يتعدي سعر الكثير من هذه الألعاب 10 جنيهات، ويمكنك معرفة سعر كل قطعة من خلال مجلة العروض والتخفيضات التالية.

مجلة العروض والتخفيضات

يمكنك الدخول على رابط عروض رنين الرسمي، ومعرفة المزيد عن العروض المقدمة، وأنظمة التقسيط المتاحة، كما ويمكن أيضاً متابعة آخر عروض كارفور للاجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، أو متابعة مجلة عروض كازيون التي ابهرت الجميع. والان يمكنك متابعة مجلة العروض: