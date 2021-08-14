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انت الان تتابع تفاصيل خبر كراسة شروط محدودي الدخل 2021 pdf والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننقل لكم كراسة شروط سكن لكل المصريين 2 الخاصة بالوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المكونة من غرفتين وصالة وثلاثة غرف وصالة لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل pdf ضمن مبادرة التمويل العقاري 3% الاعلان ال15 حيث يمكنك تنزيل وتحميل كراسة الشروط علي موبايلك لقراءتها جيدا
تحميل كراسة شروط محدودي الدخل 2021 PDF
كراسة شروط محدودي الدخل 2021 PDF
رابط اخر لتحميل كراسة شروط التمويل العقاري منخفضي الدخل
سعر وأماكن بيع كراسة شروط محدودي الدخل
- يبدأ سعر كراسة شروط التمويل العقاري لمحدودي ومنخفضي الدخل من 125 جنيه ويبدأ توزيعها في مكاتب البريد المميكنة في الفترة من 15/08/2021 إلى الخميس 09/09/2021 لكافة المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط
أماكن ومحافظات المطروحة لشقق محدودي الدخل غرفتين وصالة بسعر 164 ألأف جنيه
|المحافظة
|المراكز /المدن
|الإسماعيلية
|السماكين
|الشرقية
|مشتول السوق
|المنيا
|بني مزار
|أماكن شقق الإسكان في محافظة سوهاج ضمن مبادرة التمويل العقاري
|المراغة
|المنشاه
|جهينة
|طما
|طهطا
|مدينة اخميم الجديدة
|قنا
|مدينة قنا الجديدة
أماكن ومحافظات الوحدات المطروحة لشقق محدودي الدخل غرفتين وصالة بسعر 184 ألأف جنيه
|المحافظة
|المراكز /المدن
|الفيوم
|هوارة
|دمشقين
|شدموة
|بني سويف
|مركز بني سويف
|الفشن
|العلالمة
|الواسطي
|المنيا
|سمالوط
|مطاي
|المطاهرة مركز المنيا
|المنيا الجديدة منحة امارتية
|أسيوط
|ديروط
|منفلوط
|البداري
|ابنوب
|ابوتيح
|ساحل سليم
|الفتح
|منقباد
|اسيوط الجديدة
|سوهاج
|حي الكوثر
|المراغة
|جهينة
|اخميم الجديدة
|قنا
|القارة ابوشوشة
|القارة ابوتشت
|القارة بلد العال
|حاجز الجبل
|الوقف
|قوص العتيقات
|قوص العقب
|قوص خزام
|مقادة الشيخ حسين
|الأقصر
|اسنا الدير
|اسنا
|اسنا الشغب
|ارمنت ابوقليعي
|ارمنت الربانية
|الطود
|القرنة القديمة
|القرنه الضبعية
|المدامود
|طيبة الجديدة
|أسوان
|ادفو
|كوم امبو
|الوادي الجديد
|الفرافرة
أماكن ومحافظات الوحدات المطروحة لشقق محدودي الدخل الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية والمحافظات التالية غرفتين وصالة بسعر 197 ألأف جنيه
|المحافظة
|المراكز /المدن
|الإسكندرية
|برج العرب الجديدة
|الإسماعيلية
|القنطرة شرق
|فايد
|القصاصين ام عزام
|التل الكبير العهدة
|البياضة
|الشرقية
|القرين
|ابوكبير
|فاقوس
|اولاد صقر
|المنوفية
|السادات الخطاطبة
|السادات اللخماس
|السادات بديل الدير
|كفر الشيخ
|قلين
|سيدي سالم
|الحامول
|الغربية
|كفر الزيات
|البحيرة
|مركز بدر
|وادي النطرون
|مطروح
|الحمام
|سيوة
|شمال سيناء
|نخل
|بئر العبد
|العريش
أماكن ومحافظات الوحدات المطروحة لشقق محدودي الدخل غرفتين وصالة بسعر 310 ألف جنيه
|المحافظة
|المراكز /المدن
|أسيوط
|ناصر غرب أسيوط
|قنا
|غرب قنا
|بني سويف
|بني سليمان
|اهناسيا
صور كراسة شروط محدودي الدخل
يمكنك تحميل كراسة شروط محدودي الدخل بصيغة PDF أو علي هيئة صور إذا واجهتك صعوبة في تحميل الملف عليك اللجوء لمشاهدة الصور بنفس الجودة والترتيب
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