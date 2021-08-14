غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعتمد فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ويعقب ذلك مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.