حزب حماة الوطن يثمن افتتاح الرئيس السيسى للمشروعات السكنية بمدينة بدر

جدة - نرمين السيد - ثمن حزب حماة الوطن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتى تضمنت مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ومشروع سكن مصر بالعبور الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق سياق وخطة متكاملة للتطوير والتنمية.





وأوضح الحزب، فى بيان اليوم السبت، أن ما شهدته مصر على مدار السبع سنوات الأخيرة وخاصة فى ملف العشوائيات، لم تشهده البلاد على مدار العقود السابقة، بالرغم من التحديات التى تواجهها الدولة من انتشار فيروس كورونا المستجد والإرهاب الأسود وغيرها، منوها بأن كل ذلك تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى مواجهة المشكلات التى كانت تُعرقل جذب الاستثمارات العالمية لمصر. وأضاف أن هذه المشروعات جعلت مصر منافسا قويا اقتصاديا، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعود بالثقة على المستثمرين لإقامة المشروعات فى مختلف المجالات والتى تحقق المزيد من النجاحات بمجال التنمية. وأشاد حزب حماة الوطن بدعوة الرئيس السيسى لشركات القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات العقارية الجديدة وأيضا مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

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