/645328/النائب-محمود-سامى--قانون-التأمين-الموحد-على-رأس-أولويات-دور-الانعقاد-القادم-بمجلس-الشيوخ

قال النائب محمود سامى، عضو اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، أن قانون التأمين الموحد تم ترحيله لدور الانعقاد القادم .

دوت الخليج

وأضاف، البرلماني فى تصريح خاص ل"دوت الخليج "، أن قانون التأمين الموحد تم مناقشته فى دور الإنعقاد الماضى ولكن لم ننته منه بسبب مناقشة خطة التنمية التى اخذت ١٠ جلسات داخل اللجنة وتم ترحيل مشروع قانون التأمين الموحد حتى دور الانعقاد الأول، مع قوانين آخرى.

النائب محمود سامى : قانون التأمين الموحد على رأس أولويات دور الانعقاد القادم بمجلس الشيوخ

وعن مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمشروع قانون التأمين الموحد ، أكد، "سامى" أن المجلسين يناقشوا القانون بشكل متوازى ولكن لن يصدروه قبل أن تنتهى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من مناقشته.

كشف تقرير حصاد مجلس الشيوخ، عن دور الانعقاد الأول الصادر عن الأمانة العامة بالمجلس، نظر المجـلس خلال دور الانعقاد العادى الأول 12 مشـروع قـانـون، انـتهى بالموافقة عــلى 11 مشــروع قــانــون منها، كــما أســفرت المناقشات عن رفض أحدها .

وحـرص مجـلس الـشيوخ عـلى مـمارسـة اخـتصاصـه التشـريـعى المحـدد فـى الـدسـتور مـن خـلال إبـداء الـرأى فـى مشـروعـات الـقوانـين الـهامـة الـتى احـيلت إلـيه، بـصورة مهنية تعكس متطلبات الـمــرحلة وتحقق أهدافها وتواكب خطى القيادة السياســية في تحقيق مســتقبل أفــضل فى أســرع وقــت مــمكن ومــن أهــم مــا أقــره مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول مشــــروع قــــانــــون بــــتعديــــل بــــعض أحــــكـام قـــانــون الــعقوبــات” حــيث رأى المجــلس ضــرورة مــواجــهة ظــاهــرة خـتـان الإناث مـن خلال تشـديـد عـقوبـتها ؛ لـا تـمثله مـن انـتهاك لحرمة جسد الإنسان .

كما وافق مجلس الشيوخ عـــــلى “مشـــــروع قـــــانـــــون بـــــتعديـــــل بـــــعض أحـــــكـام الــــــقانـــــــون رقــــــم ١٠٦ لــــــسنة ١٩٧٣ ،فــــــى شـــــــأن بــــــعض احــــــكـام الـــخـاصــــة بـــالـــقطن” لـــتمكين الـــهيئة الـــعامـــة لـــلتحكيم واخـــتبارات الـقطن مـن بسـط رقـابـتها عـلى مـراحـل تـداول الـقطن كـافـة ، وضـبط الأداء فــــــى دورة تــــــداول الــــــقطن بــــــما يؤدى إلــــــى الــــــنهوض بــــــه ،والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.