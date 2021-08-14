/645326/غدا-وكيل-أول-محلية-النواب- في-ضيافة-موقع-تحيا-مصر

يشهد استوديو موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب غدا الأحد، ندوة موسعة للنائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى ضوء اللقاءات التى يعقدها موقع دوت الخليج لتقييم أداء نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بفصله التشريعى الثاني الذي انطلقت أعماله فى يناير 2021.

ندوة موقع دوت الخليج والتى يديرها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، من المنتظر أن تتطرق لمناقشات موسعة حول أداء البرلمان بدور الانعقاد الأول يديرها الزميل محمود فايد، حيث من المنتظر أن تضم المناقشات تساؤلات حول ماذا قدم برلمان 2021 للمواطن بدور الانعقاد الأول؟وهل كُنا حقًا أمام عبقرية تشكيل لتركيبة المجلس؟

غدا ..وكيل أول محلية النواب في ضيافة موقع دوت الخليج

المناقشات أيضا من المنتظر أن تضم تساؤلات شأن إدراك النواب لرضا المواطنين عن أدائهم بدور الانعقاد الأول؟ وهل انتهي عصر هروب النواب من حضور الجلسات؟ مًن وراء ضبط شكل برلمان 2021 بعد إشكاليات 2015؟ وهل إنحازت الأغلبية حقًا للمواطن؟ وكيف تري «محلية النواب»مبادرة حياة كريمة؟ وهل وصلنا للطريقة الأفضل في اختيار القيادات التنفيذية للمحليات؟

أيضا ماذا عن إشكاليات مراكز التدريب المهنى فى مصر؟ ومتى نصل لمرحلة «الصنايع بختها مش ضايع»؟ وكيف نجح النائب محمد الحسيني فى وضع بولاق الدكرور علي خريطة الحكومة؟ولماذا يرغب فى بناء بولاق الجديدة بأرض كلية الزراعة؟ وماذا حقق وكيل محلية النواب من استجوابه الوحيد فى برلمان 2015 لصالح المواطن؟

يشار إلي أن حصاد مجلس النواب دور الانعقاد الأول تضمن عقد 88 جلسة عامة وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا ،والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة، ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الى اللجان المختصة.

كما ناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، كما ناقش البرلمان 823 باللجان النوعية، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة، نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مكان، ووافق على 146 مشروع قانون ومقدمة من الحكومة بإجمالى 1749مادة .