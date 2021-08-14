/645324/هيثم-شعبان-يعلن-تشكيل-سيراميكا-لمواجهة-المحلة-بالدوري

يستضيف فريق سيراميكا كلوباترا اليوم السبت، فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكان هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا، قد أعلن عن تشكيل فريقه الذي سيخوض المباراة أمام زعيم الفلاحيين.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: - ضياء قنديل - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد مسعد - كوامي بونسو- وينفول كوبينا - محمود نبيل.

خط الهجوم: أحمد غنيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض - وليد عبد المنعم - شادي حسين - رجب بكار - ميدو جابر - مصطفى ميسي - عاشور الأدهم - أحمد محسن - رجب عمران.

ويدخل فريق سيراميكا اللقاء في المركز الحادي عشر، برصيد 36 نقطة، بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

سيراميكا والمصري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بهدفيين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز.

أهداف مباراة مصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا

وسجل إسلام صالح هدف المقاصة الأول بعد مجهود فردي مميز من زياد أشرف في إختراق منطقة الجزاء أتبعه بتمريرة عرضية أرضية استقبلها مهاجم الفريق الفيومي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتعادل محمود نبيل لصالح سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بعد تسديدة صاروخية بعيدة المدى عن طريق محمود نبيل من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمود حمدي، قبل أن يضيف ميدو جابر هدف سيراميكا الثاني من ركلة جزاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: حمزة معوض.

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

مقاعد بدلاء سيراميكا كليوباترا أمام مصر المقاصة

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.