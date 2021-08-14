/645323/أحمد-كامل-يستعد-لإحياء-حفل-جديد-بساقية-الصاوي

يستعد الفنان أحمد كامل لإحياء حفل جديد ضمن حفلات النجوم بساقية الصاوي وذلك في مساء اليوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح النهر.

دوت الخليج يرصد حفل أحمد كامل بساقية الصاوي

ويقدم أحمد كامل خلال حفله بالساحل الشمالي باقة من أفضل أغانيه الحديثة والقديمة التي يستمع لها الجمهور باستمرار منها أغنية: “ياليل ، ومش شرط ، وقولى، كانسر، وماتزعليش”، وذلك في اتباع تام لكافة الإجراءات الإحترازي تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

حفلات ساقية الصاوي

ومن المقرر أن تستضيف ساقية الصاوي حفل الفنان عبد الحليم حافظ لشهير بـ” العندليب الأسمر” في مسرح العرائس، وذلك يوم 19 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء إلى الساعة 9 مساء، وكان قد أحي مسرح العرائس حفليين غنائين يوم الخميس الماضى الموافق 5 أغسطس لكوكب الشرق أم كلثوم فى السادسة مساء والثامنة مساء وقاد الفريق المهندس محمد الصاوى وقام بتحريك عروسة أم كلثوم وقدمت فيه أغنيتين هما " دارت الأيام وأنت عمرى”، كما يحيي هاوس باند حفلا يوم 19 أغسطس في الساعة الثامنة مساء في مسرح النهر.

نبذة عن أحمد كامل

أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا.

وتعد أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها، كما قدم من قبل أغنية "أنا رايح" وكانت الأغنية الرسمية لمسلسل شديد الخطوره للفنان أحمد العوضي والفنانة ريم مصطفي، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولي علي منصة " "watch it منذ فترة طويلة.