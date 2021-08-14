/645318/أستون-فيلا-تسقط-في-أول-مبارياتها-بالدوري-أمام-واتفورد

نجح فريق واتفورد بريدج في تحقيق فوز قوي وصعب على فريق أستون فيلا، في أول مباريات الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثلاثية مقابل إثنين.

أنهى فريق واتفورد الشوط الأول متقدمًا علي نظيره فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة بينهم حاليًا اليوم السبت، على ملعب فيكارج رود، وذلك في أولى جولات الدوري

تشكيل واتفورد أمام أستون فيلا:

باخمان، كاثكارت، اكونج، كاباسيلي، ماسينا، كليفرلي، ايتيبو، كوكا، سار، دينيس، سيما.

تشكيل أستون أمام واتفورد:

مارتينيز، كاش، كونسا، مينجز، تارجيت، ناكامبا، ماكجين، الغازي، بوينديا، يونج، انجز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة نهائي السوبر الأوروبي

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

توجهة المباراة للوقت الإضافي، بين تشيلسي وفياريال، في لقاء نهائي السوبر الأوروبي، بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وحدد اليويفا 13 ألف مشجع لحضور مباراة السوبر الأوروبي، وأن على الجماهير التي ستحضر المواجهة، تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص فيروس كورونا من أجل حضور اللقاء، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التى تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

نتيجة نهائي الدوري الأوربي

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.