/645316/بهدف-رائع-فاردي-يقود-ليستر-سيتي-لحصد-الثلاث-نقاط-من-ولفرهامبتون

نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق انتصار هام علي ضيفه ولفرهامبتون، ضمن اولي مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي لكرة القدم.

واستطاع المهاجم جيمي فاردي من إحراز هدف رائع في الدقيقة "41"

ودخل فريق ليستر المباراة بالتشكيل التالي:

شمايكل، ريكاردو، امارتي، سويونشو، توماس، نديدي، تيليمانس، بيريز، ماديسون، بارنز، فاردي.

فيما جائت تشكيلة وولفرهامبتون:

خوزيه سا، هوفر، مارسال، كوادي، سايس، كيلمان، روبين نيفيز، موتينيو، ترينكاو، خيمينيز، تراوري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة نهائي السوبر الأوروبي

نحج تشيلسي في تحقيق الفز بنتيجة 5/4 على حساب فياريال، حسم التعادل الإيجابي اللقاء، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ليتوج بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخة، على ملعب ويندسور بارك، في بلفاست بأيرلندا الشمالية، بقيادة تحكيمية الروسي سيرجي كاراسيف صاحب الـ 42 عاما.

توجهة المباراة للوقت الإضافي، بين تشيلسي وفياريال، في لقاء نهائي السوبر الأوروبي، بعد التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

وحدد اليويفا 13 ألف مشجع لحضور مباراة السوبر الأوروبي، وأن على الجماهير التي ستحضر المواجهة، تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فحص فيروس كورونا من أجل حضور اللقاء، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التى تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

نتيجة نهائي الدوري الأوربي

حقق فياريال الفوز على مانشيستر يونايتد بنتيجة 11/10 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أرينا جدانسك في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.