رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح مكتبة عامة وقاعة كبرى للأعضاء

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المكتبة العامة لأعضاء النيابة وذلك بعد انتهاء أعمال التجديدات التى شملتها ودعمها بمجموعات متنوعة من الكتب والموسوعات القانونية، مع تدشين موقع إلكترونى لها يمكن من خلاله الأعضاء طلب الاستعارة أو الاطلاع على كافة الكتب والموسوعات القانونية الموجودة بها.





كما قام بافتتاح القاعة الكبرى بمقر رئاسة الهيئة والتى تتسع لـ 180 شخصًا، جاء ذلك بحضور المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وعدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها. وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أنه عقب الافتتاح قام المستشار عصام المنشاوى بتكريم الموظفين المثاليين ومن اكتمل عطائهم من العاملين بالجهاز الإدارى للنيابة الإدارية. كما أكد المستشار عصام المنشاوى، على الدور بالغ الأهمية للجهاز الإدارى بالنيابة الإدارية باعتباره حجر الزاوية لمنظومة العمل بالنيابة، وأن هذا التكريم يأتى تقديرًا ولما بذلوه من جهد طوال فترة عملهم بالنيابة الإدارية بما انعكس على مستوى الأداء وساهم بشكل واضح فى أداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية فى تحقيق العدالة الناجزة.

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