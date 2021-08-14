محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الشواطئ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئا من أبوقير شرقا حتى سيدى كرير غربا، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بجميع التعليمات التى أعلنت عنها المحافظة لاستقبال المصطافين ورواد الشواطئ.





وأوضح جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن إجمالى الغرامات الموقعة على مستأجرى الشواطئ منذ بداية فتح الشواطئ للتشغيل فى 22 مايو 2021 وحتى الآن، بلغ 110 غرامات منها 68 غرامة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق الحملات الرقابية على الشواطئ، علاوة على الرد السريع والفورى والتعامل مع أى شكوى ترد عبر الخطوط المخصصة ضاعف من أعداد مرتادى الشواطئ وثقتهم فى الخدمات المقدمة لهم.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن نسبة الإشغال فى الشواطئ العامة قد بلغت 90% وبعضها وصل إلى نسبة 100% فى كثير من الأوقات مثل شاطئ جليم والمندرة المجانى وميامى العام وحققت كل الشواطئ العامة نسبة إشغال 100% فى أيام الجمعة ، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال بالشواطئ المؤجرة تراوحت من 75% إلى 90% ووصل بعضها إلى نسبة إشغال 100% فى أيام الجمعة.

وأشار إلى أنه منذ الدعوة التى وجهها محافظ الإسكندرية للجمعيات الخيرية وجمعيات متحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا مأوى، لدخول الشواطئ العامة التى تديرها المحافظة بالمجان، بلغ عدد الجمعيات ومستشفيات الأورام ودور الأيتام التى استقبلتها الشواطئ حتى الآن 85 جمعية.