الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وخطيب بقنا بناء على حكم قضائى

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أنه تم إنهاء خدمة ربيع عبدالموجود محمد، الذى كان يعمل إماما وخطيبا بمديرية أوقاف قنا بناء على الحكم القضائى الصادر ضده، موضحة أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، وأنه تم تعميم منشور بذلك وتوزيعه على كافة المديريات بجميع المحافظات.

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