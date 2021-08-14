إيبارشية المعادى تنظم كرنفال لشباب وشابات ثانوى

جدة - نرمين السيد - نظمت لجنة ثانوى بإيبارشية المعادى، على مدار أمس واليوم، كرنفال لشباب وشابات ثانوى من كنائس الإيبارشية، تضمن عددًا من الفقرات والأنشطة بهدف ترسيخ مفهوم القيادة الإيجابية لديهم.





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