/645315/تشيلسي-يوجه-رسالة-لفرق-البريميرليج-بالفوز-على-كريستال-بثلاثية

نجح فريق تشيلسي في تحقيق فوز مهم علي ضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم السبت علي ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري الانجليزي.

أحرز الهدف الأول للبلوز ماركوس ألونسو في الدقيقة "27"، أضاف الثاني بوليسيتش الثاني في الدقيقة "40"، ثم الهدف الثالث جاء عن طريق تريفوه تشالبواه. تشكيل تشيلسي في المباراة حراسة المرمي: ميندي خط الدفاع: تشالوباه، كريستنسين، روديجير، أزبيليكويتا خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ألونسو خط الهجوم: ماونت، فيرنر، بوليسيتش

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