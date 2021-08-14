مشهد مأساوي مروع.. أب يقتل طفليه طعنًا في القلب بواسطة بندقية صيد

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في مشهد مأساوي مروع، تخلي أب عن مشاعر أبويته وتحول إلى وحش في صورة إنسان، وقتل طفليه طعنًا في قلبيهما باستخدام بندقية صيد أسماك.

دوت الخليج

أب يقتل طفليه طعنًا في القلب بواسطة بندقية صيد

قام رجل أمريكي بطعن طفليه في قلبيهما باستخدام بندقية صيد أسماك مدببة، ووضع جثتيهما في خندق في المكسيك، وقالت السلطات إن مدرب ركوب الأمواج البالغ من العمر 40 عاما، ماثيو تايلور كولمان، من سانتا باربرا في كاليفورنيا، اعترف بقتل ابنه البالغ من العمر عامين وابنته البالغة من العمر 10 أشهر في المكسيك، قائلا لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه اندفع إلى القتل بعد "تنويره" من خلال QAnon ونظريات التآمر.

وتم استدعاء رجال الشرطة والعملاء الفيدراليين بعد أن تم الإبلاغ عن فقدان الطفلين من قبل والدتهم، وتعقبت السلطات هاتف كولمان الخلوي إلى المكسيك، وتظهر صور كاميرات المراقبة الصادرة عن السلطات أن كولمان دخل إلى فندق مع أطفاله في السابع من أغسطس.

قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل في التاسع من أغسطس، حزموا الأمتعة وغادروا الفندق، وعاد بعد ساعات بمفرده.

تفاصيل العثور على جثتي الطفلين

وأوقفه مسئولو الجمارك عند عودته إلى الولايات المتحدة، في حين أن الجمارك الأمريكية ومسئولو حماية الحدود اكتشفوا ما بدا أنه دم على وثائق تسجيل مركبته، دون وجود أطفال.

وسرعان ما علم مكتب التحقيقات الفيدرالي من السلطات المكسيكية أنه تم العثور على جثتي طفلين ليلا، إلى جانب سلاح الجريمة وملابس مليئة بالدماء وبطانية أطفال.

ووفقا للشكوى الجنائية، زعم أن كولمان قال للسلطات إنه "تلقى رؤى وعلامات تكشف أن زوجته تحمل حمضا نوويا لحيوان، ونقلته إلى طفليهما"، كما زعم أن كولمان قال لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "كان ينقذ العالم من وحوش"، وقد تم اعتقال كولمان واتهامه بالقتل خارجا لمواطنين أمريكيين.