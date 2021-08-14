/645312/حماة-الوطن يثمن-افتتاح-الرئيس-عدد-من-المشروعات-السكنية-بمدينة-بدر

ثمن حزب حماة الوطن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تضمنت مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ومشروع سكن مصر بالعبور الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق سياق وخطة متكاملة للتطوير والتنمية.

حماة الوطن يثمن أفتتاح الرئيس عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر

وأشار الحزب أن ما شهدته مصر على مدار السبع سنوات الأخيرة وخاصة في ملف العشوائيات، لم تشهده البلاد على مدار العقود السابقة، بالرغم من التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من أنتشار الوباء اللعين فيروس كورونا المستجد، والإرهاب الاسود وغيرها ، إلا أن كل ذلك تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مواجهة المشكلات التي كانت تُعرقل جذب الاستثمارات العالمية لمصر.

وأضاف الحزب أن هذه المشروعات جعلت مصر، منافساً قويا أقتصاديا، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعود بالثقة على المستثمرين لإقامة المشروعات في مختلف المجالات والتى تحقق المزيد من النجاحات في مجال التنمية .

وأشاد بدعوة الرئيس السيسى لشركات القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات العقارية الجديدة على قاعدة الأرض مقابل وحدات سكنية وذلك للعمل على سرعة إنجاز المشروعات وفى المقابل تحصل الدولة على وحدات من هذه المشروعات بنسبة ثمن الأرض وايضا مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة