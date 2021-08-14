/645311/عودة-فان-دايك-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-نوريتش-سيتي
يستضيف فريق نورويتش سيتي ليفربول علي ملعب "كارو رود"، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولي من دوري المتعة والإثارة.
وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب تشكيل الفريق لمواجهة نوريتش.
تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس
خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا
خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect
مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect
تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
تجديد عقد فان دايك
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد الهولندي فيرجيل فإن دائم مدافع الفريق الأول بالنادي، ومن أفضل مدافعي العالم الثلاث مواسم السابقة.
انضم فان دايك كان إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، قادمًا من ساوثهامبتون، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2023.
وقال ليفربول في بيانه أن فان دايك وقع على عقد صباح اليوم الجمعة، لمدة ثلاث سنوات ونصف، ما يضمن استمراره مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.
قام ليفربول مؤخرًا بتجديد عقد، ترينت ألكسندر أرنولد، فابينيو، بجانب أليسون بيكر، وقام النادي اليوم بتجديد عقد فان دايك صاحب الـ"30" عامًا.
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