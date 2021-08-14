/645311/عودة-فان-دايك-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-نوريتش-سيتي

يستضيف فريق نورويتش سيتي ليفربول علي ملعب "كارو رود"، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولي من دوري المتعة والإثارة.

وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب تشكيل الفريق لمواجهة نوريتش.

تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا

خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

تجديد عقد فان دايك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تجديد عقد الهولندي فيرجيل فإن دائم مدافع الفريق الأول بالنادي، ومن أفضل مدافعي العالم الثلاث مواسم السابقة.

انضم فان دايك كان إلى صفوف ليفربول في يناير 2018، قادمًا من ساوثهامبتون، ووقع عقدًا حتى 30 يونيو 2023.

وقال ليفربول في بيانه أن فان دايك وقع على عقد صباح اليوم الجمعة، لمدة ثلاث سنوات ونصف، ما يضمن استمراره مع الريدز حتى 30 يونيو 2025.

قام ليفربول مؤخرًا بتجديد عقد، ترينت ألكسندر أرنولد، فابينيو، بجانب أليسون بيكر، وقام النادي اليوم بتجديد عقد فان دايك صاحب الـ"30" عامًا.