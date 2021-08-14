/645309/خلافات-عائلية-تجديد-حبس-متهم-بقتل-زوجته-في-أمبابة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، بتجديد حبس زوج متهم بقتل زوجته بسبب مشاكل عائلية بينهما بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قتل زوجة على يد زوجها في إمبابة

خلافات عائلية

كما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته، والتخلص من جثتها أمام منزل مهجور في إمبابة، وكشفت التحريات الأوليىة أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة الخلافات الأسرية المتكررة بينهما،واعترف المتهم بقتل زوجته وقال انها زوجة نكدية تتعمد إثارة المشاكل طول الوقت ما تسبب بمروره بضيق مستمر واختمرت في ذهنه فكرة للخلاص منها بقتلها والتخلص من جثتها بالقائها أمام منزل مهجور بعد إخفاء معالم جثتها بتشويهها وتجريدها من أي متعلقات تدل على شخصيتها.

تحريات الأولية

كما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة أمام منزل مهجور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وكشفت تحريات الأولية لرئيس مباحث إمبابة،الرائد مؤمن فرج، أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وأن زوجها وراء ارتكاب هذة الجريمة البشعة، بسبب مشاكل أسرية.

أعتراف المتهم

نجح رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه اقتادها لمكان العثور عليها وسدد لها عدة طعنات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

في سياق اخر أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء بالضرب على ابنتها صاحبة الـ 8 سنوات، ما نتج عن وفاتها في منطقة الهرم.

واعترفت المتهمة أثناء التحقيق معها حول قتل ابنتها، إلا أنها أكدت أنها لم تكن تقصد قتلها، ولكنها كانت ترغب فى تأديبها والسيطرة عليها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، برئاسة المقدم أحمد عصام، بلاغا يفيد نقل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بعدة كدمات وجروح، وفارقت الحياة لتدهور حالتها الصحية.

كشفت تحريات رجال مباحث الهرم، أن والدة الطفلة اعتدت عليها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها، وبضبط الأم المتهمة، اعترفت أنها ضربت ابنتها لتأديبها، إلا أنها فوجئت بفقدها الوعى، فنقلتها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات