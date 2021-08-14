/645307/إجلاء-أكثر-من-مليوني-شخص-إثر-فيضانات-وانزلاقات-أرضية-في-اليابان-وإعلان-أقصى-درجات-التأهب

إثر فيضانات وانزلاقات أرضية غير مسبوقة، صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليوني شخص بعد هطول أمطار أدت إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، في غرب اليابان السبت، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وفقدان ثلاثة، وإعلان عن أقصى درجات التأهب.

السلطات تعلن أقصى درجات التأهب

هذا وأعلنت السلطات أقصى درجة تأهب لإخلاء سبع مناطق، بينها منطقة هيروشيما وشمال جزيرة كيوشو، وفي إطار هذا التنبيه غير الإلزامي، دُعي حوالى 1,8 مليون شخص لمغادرة منازلهم فوراً.

مصلحة الأرصاد

وتحدثت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية عن مستويات غير مسبوقة من الأمطار في هذه المنطقة.

وأظهرت صور بثها التلفزيون إنقاذ أشخاص بواسطة قوارب نجاة في الشوارع التي غمرتها المياه في مدينة كورومي (منطقة فوكوكا) فيما كان قد بدأ سيل موحل بالتدفق في ساغا القريبة، وأكد رجل تم إنقاذه في مقاطعة ساغا المجاورة أنه لم يشهد أمطارا بهذه الغزارة من قبل.

وأشار الذي تم إنقاذه في تصريحات تلفزيونية "هذه المرة كان الأمر مختلفاً، لقد صادفت تجارب من هذا القبيل في الماضي، لكن هذه المرة كنت خائفاً".

وأفاد مسئولون عن خروج 14 نهرا عن مسارهم وحصول 14 انهيار تربة، غالبيتها في الغرب.

في أونزين التابعة لمنطقة ناغازاكي (جنوب غرب)، لقيت امرأة تبلغ 59 عاماً مصرعها وفقد اثنان من أفراد عائلتها بعدما طمر انزلاق تربة منزلين.

وقال المسئول تاكومي كوماساكي، إنه "تم إرسال أكثر من 150 جنديا وشرطيا وعنصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ".

وأوضح "أنهم يبحثون عن أشخاص في عداد المفقودين مترصدين الانزلاقات الأرضية المحتملة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

وقال مسئول محلي إن رجلا يبلغ 76 عاما فقد في كوماموتو، غرب جزيرة كيوشو، بعد أن حاول ربط قاربه.

ويُتوقع أن يستمرّ تساقط الأمطار الغزيرة لأيام عدة في أنحاء اليابان.

وبحسب العلماء، يتسبب التغيّر المناخي العالمي بزيادة حرارة الطقس ما يؤدي إلى احتباس كمية أكبر من المياه، الأمر الذي يرفع خطر تساقط أمطار غزيرة ويزيد شدّتها.

مصلحة الأرصاد الجوية

وقال يوشي أداتشي، المسئول في مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، في مؤتمر صحافي عقده في طوكيو "تم تسجيل مستويات غير مسبوقة لهطول الأمطار".

وأضاف "من الضروري (إعلان) أقصى درجات التأهب حتى في المناطق التي لا تشكل فيها الانزلاقات الأرضية والفيضانات مخاطر عالية بشكل عام".

وفي يوليو الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة بانزلاقات طينية في منتجع أتامي البحري على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب طوكيو، ما أسفر عن نحو ثلاثين قتيلاً ومفقوداً.

وبــ يوليو 2020، تسببت فيضانات قياسية في جنوب غرب اليابان بمصرع أو فقدان حوالى 80 شخصاً، وقبل عامين، لقي أكثر من مئتي شخص حتفهم أثناء فيضانات هائلة في غرب البلاد.