/645306/الفنانة-نسرين-تثير-الجدل-بأحدث-ظهور-لها-بعد-إعتزالها-الفن

ظهرت الفنانة المعتزلة نسرين لأول مرة بعد فترة إنقطاع طويلة عن الأضواء الفنية بسبب إبتعادها عن الفن وإعلان اعتزالها بشكل نهائي، وأثار إختلاف ملامحها جدل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا اذ ظهرت في الصورة مرتدية الحجاب وعبائة سوداء وقد ازداد وزنها كثيرا.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نسرين

ونشر أحد أقارب نسرين عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة جديدة لها تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مصحوبة بتعليق: "بنت عمتى الجميلة الفنانة نسرين وزوجها المتألق الفنان محسن محيى الدين ربنا يعطيكم الصحة والعافية".

وبعدع بدقائق تفاعل عدد كبير من جمهو الفنانة مع الصورة فجاءت التعليقات على النحو الأتي: “دى نسرين بتاعت الشهد والدموع، الله.. بحبها فنانة محترمه فعلًا،فنانة محترمة وجميلة ربنا يبارك فى عمرك وصحتك”.

وكانت الفنانة نسرين، اعتزلت التمثيل فى عام 1991 وذلك بعد أعلن زوجها الممثل محسن محيى الدين اعتزاله وارتدت الحجاب بعد ذلك، وكان من أشهر اعمالها مشاركتها فى فيلم "الحفيد"، ومسلسلات "الشهد والدموع"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري".

عودة زوج الفنانة نسرين من خلال زقاق المدق

وكان قد انضم النجم محسن محيى الدين مؤخرا لنجوم مسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده ليقدم شخصية "فرج" وهى نفس الشخصية التى قدمها الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان فى الفيلم الذى يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته الفنانة شادية وأخرجه حسن الإمام في السينما.

وشارك أيضا فى فيلم "صابر وراضي" بطولة النجم أحمد أدم، تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.