/645305/مانشستر-يونايتد-سعيدون-بعودة-الجماهير-إنهم-طاقتنا-في-الملعب

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على جودة الأجواء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودة الجمهور، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في أول مبارياته في البريميرليج، على حساب ليدز يونايتد.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدير الفني للشياطين الحمر بعد الفوز على ليدز.

وعلق سولشاير على الفوز الكبير لفريقه في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، وقال: "الأجواء كانت رائعة اليوم بوجود الجماهير في المدرجات في مباراة مهمة مثل ليدز يونايتد".

تصرريحات المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد

وأضاف: "شعرنا بمزيد من المسئولية لأنه قد مضى وقت طويل دون أن نشاهدهم، وجودهم يعني الكثير بالنسبة لنا، وأن تشعر بحب الجماهير أمر مهم للغاية".

وعن أداء مانشستر يونايتد: "لا أستطيع أن أطلب المزيد ليقدمه هؤلاء اللاعبين، كنت قلقًا قليلًا قبل المباراة الأولى، من ناحية اللياقة البدنية والخطط الفنية والتكتيكية، هل نحن جاهزين بما يكفي أم لا، ولكننا كنا نتحدث مع اللاعبين عن أهمية هذه المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية".

صفقات الفريق في الإنتقالات الصيفية

وتابع: "سعيد بالأجواء والوضع داخل مانشستر يونايتد، لقد نجحنا في التعاقد مع فاران، وسانشو سيتأقلم مع الفريق بشكل أفضل، واستعدنا بعض اللاعبين المميزين".

وعن ثنائية برونو فرنانديز وبول بوجبا، قال: "بالطبع عندما يسجل برونو ثلاثة أهداف ويصنع بوجبا 4 أهداف في المباراة، ستهتم الصحافة بهما بشكل خاص ولكن الفريق هو المهم بالنسبة لي، علينا ألا ننسى أيضًا أداء جرينوود، فقد أصبح لاعبًا يعتمد عليه مقارنة بما كان عليه قبل عامين".

نتيجة بمباراة مانشستر يونايتد وليدز

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على فريق لييدز يونايتد، بنتيجة خماسية مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، لينجح في أول مراحلة في البريمير ليج ويخطف ثلاث نقاط ثمينة في الإنطلاقة.