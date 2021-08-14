645313 /645313/بشكل-رسمي-وزارة-التعليم-تؤكد-إعلان-نتيجة-الثانوية-العامة-الثلاثاء-القادم 05:48 م - السبت 14 أغسطس 2021 في بيان عاجل لها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء، القادم 17 أغسطس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م - 2021م. وزارة التعليم تؤكد إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء القادم قالت الوزارة إنه سيتواجد كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات. تابع موقع دوت الخليج علي

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