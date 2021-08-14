قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يزور قاعدة ”برنيس” البحرية  

فى إطار العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، إستقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلًا من الفريق بحرى تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية والسيد جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة ، وذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة .

حيث أشادوا بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافى متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية .

ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أٌقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية .

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