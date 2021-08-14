إسكان النواب : الرئيس السيسى حول أحلام المصريين إلى حقيقة

جدة - نرمين السيد - أكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أحلام المصريين إلى حقيقة بالمشروعات القومية التى تُدشن على أرض الجمهورية الجديدة يوم بعد يوم، وخاصة مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التى افتتحها سيادته اليوم فى مدينة بدر.





وقال إن المشروعات تعد نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين سواء فى المدن أو الريف وقضت لهم على العشوائيات وأحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مشروعات إسكان تتمتع بكافة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، الأمر الذى يؤكد أن الدولة المصرية نجحت فى بناء "إنسان مصرى" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى قطاع الإسكان الذى شهد نهضة عمرانية فى عهد الرئيس السيسى لم تشهدها أى دولة فى العالم، حيث وضع خطة التطوير العمرانى بجميع محافظات مصر والقرى والريف على رأس أولوياته وأطلق مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين.

وأشار إلى أنه ما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع الإسكان بمصر.

ولفتت عضو لجنة الإسكان بالنواب إلى أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خطوة ممتازة تساهم بشكل كبير فى تنمية موارد الدولة، وتعظيم من دور أسواق المال، وتغيير ثقافة الاستثمار لدى الأفراد من الادخار البنكى إلى الاستثمار فى البورصة بالإضافة أنها لها مردود إيجابى قوى على الاقتصاد المصرى.