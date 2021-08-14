إنفوجراف - تنمية الإنسان أولوية فى استراتيجية وخطط إدارة السيسى

جدة - نرمين السيد - كشف المركز المصرى للفكر والدراسات عن دراسة حديثة تحت عنوان "تنمية الإنسان أولوية فى استراتيجية وخطط إدارة الرئيس السيسى"، وهى الدراسة التى سلطت الضوء على خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والتى أطلقت فى عام 2016 على ثلاث أبعاد رئيسية وهى البعد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى.





وفى الإنفوجراف التالى، يستعرض "دوت الخليج"، أبعاد الخطة تأتى أبرزها تدشين صندوق تحيا مصر فى 1 يوليو 2014، وإعلان الرئيس السيسى 2016 عاما للشباب، وإطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة. كما تم إطلاق مبادرات من أجل حماية الأفراد الأكثر فقرًا، اتسمت بالفكر الشمولى لجمعها عناصر التنمية، وتمكين النساء وزيادة نسبة مشاركتهن فى قوة العمل، والانتقال من مرحلة إدارة أزمات إفريقيا للحق فى التنمية، ووضع الشباب العربى والإفريقى على أجندة اهتمام الدولة.

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