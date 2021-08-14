قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية يزور قاعدة برنيس العسكرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كل من الفريق بحرى تشارلز كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر، لمشاهدة قاعدة "برنيس" البحرية، وما يتم توفيره من خلال هذه القاعدة الحديثة ومرافقها من إمكانيات داعمة للأسطول البحرى المصرى والوحدات البحرية للدول الصديقة والشقيقة.





جاء ذلك خلال زيارة الطراد الأمريكى (USS Monterey) إلى قاعدة "برنيس" البحرية، والتى تعد أول نشاط بحرى يتم تنفيذه بالقاعدة. كما يأتى ذلك فى إطار العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد الحضور بما تتميز به القاعدة من موقع جغرافى متميز على مقربة من خطوط المواصلات البحرية وبما يحققه هذا من تعزيز إجراءات الأمن البحرى فى البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس والمضايق البحرية. ويعتبر طراد الصواريخ الموجهة الأمريكى (USS Monterey) من طراز (Ticonderoga) أحد أقدم وأكبر الوحدات البحرية الأمريكية.

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