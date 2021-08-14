تعليم الجيزة: امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى بمستوى الطالب المتوسط

جدة - نرمين السيد - تابع مجدى الجيار مدير التربية والتعليم بالجيزة اليوم السبت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط.





وصرح الجيار بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج بجانب وضوح وخلو الورقة الامتحانية من أى أخطاء ولم ترد أى شكاوى من أولياء الأمور. وشدد الجيار، على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم وكذلك تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحرارى للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا. ويبلغ إجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة الذين يؤدون امتحانات الدور الثانى 28.296 طالب وطالبة على مستوى 155 لجنة بجميع إدارات تعليم الجيزة، فيما سيؤدى الطلاب غدا الامتحان فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

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