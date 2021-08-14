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/645304/نورا-علي-مشروعات-الإسكان-الجديدة-على-أرض-مدينة-بدر-إنجاز-كبير-يدعو-للفخر-والاعتزاز-بالجمهورية-الجديدة
04:45 م - السبت 14 أغسطس 2021
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي شهدتها أثناء مشاركتها اليوم على أرض مدينة بدر وخلال إفتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها ، وتفقد سيادته عدد من الوحدات السكنية ومشروعات الاسكان ، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن ، مؤكدة أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في منطقة بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل وأجود أنواع الفرش إنجاز ما بعده إنجاز ، وجاء في ضوء اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة حقيقية ، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحول أحلام المواطنين لحقيقة .
الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي
وقالت النائبة نورا على ، أننا حقيقةً أمام جمهورية جديدة صنع قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى المستحيل وعبر الصعاب ونفذ مدن عالمية ومشروعات قومية عملاقة انتشرت على أرض الوطن وقضى على العشوائيات ، وحول الصحراء لتنمية وعمران وقدم للمواطن وحدات إسكان كاملة التشطيب على أتم جاهزية من المعيشة ، مضيفة أننا فى جمهورية جديدة حققت حكوماتها إنجاز كبير ونقلة تنموية ومعمارية ، ونهضة حقيقية تمت في قطاع الإسكان وكثير من القطاعات المختلفة لصالح المواطنين ، والتي تؤكد أن الدولة المصرية وضعت المواطن نصب أعينها وحسنت حياته وأصبح يعيش حياة بها كافة أوجه الدعم . وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بالانجاز الكبير الذى أعلن عنه سيادة الرئيس وهو طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة والذى سوف يكون لها مردود إيجابى قوى على التنمية الاقتصادية للدولة، وزيادة الاستثمار من خلال استقطاب مستثمرين جدد و رؤوس أموال مختلفة بجميع اهداف الاستثمار وتحقيق ثروات سريعة الاستثمار متوسط و طويل الأجل وإعطاء دفعة كبيرة لنشاط البورصة المصرية التي تعد مرآة للاقتصاد المصري.
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