645304

/645304/نورا-علي-مشروعات-الإسكان-الجديدة-على-أرض-مدينة-بدر-إنجاز-كبير-يدعو-للفخر-والاعتزاز-بالجمهورية-الجديدة

04:45 م - السبت 14 أغسطس 2021

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي شهدتها أثناء مشاركتها اليوم على أرض مدينة بدر وخلال إفتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها ، وتفقد سيادته عدد من الوحدات السكنية ومشروعات الاسكان ، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن ، مؤكدة أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في منطقة بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل وأجود أنواع الفرش إنجاز ما بعده إنجاز ، وجاء في ضوء اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة حقيقية ، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحول أحلام المواطنين لحقيقة .