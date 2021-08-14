ضبط سائق دهس طفلا بمنطقة "الهابي لاند" في المنصورة و فر هاربا

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نجح رجال مباحث مديرية أمن الدقهلية، اليوم السبت، في القبض على سائق تسبب فى وفاه طفل فى منطقه الهابى لاند بمدينة المنصورة وفر هاربا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية في القبض على سائق تسبب فى وفاه طفل فى منطقه الهابى لاند بمدينة المنصورة وفر هاربا

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بإصابة "أحمد م ال " 14 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائى ومقيم منطقة «مساكن مشعل»، دائرة قسم أول المنصورة، وأصيب بتهتك بالساق اليسرى ونزيف بالأنف وكدمة بجانب العين اليمنى وجروح قطعية بالرأس وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ في المنصورة وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال كل من شاهد الواقعة "صديق المتوفى" المدعو "أحمد أ " 19 سنة، لحام معادن ، ومقيم بذات العنوان، و شقيق المتوفى "كمال م " 17 سنة، ميكانيكى سيارات، و جد المتوفى " كمال أ " 65 سنة، بالمعاش ، ويقيمان بذات العنوان بذات المضمون وفى وقت لاحق.

و نجح ضباط وحدة مباحث القسم في القبض على المتهم وتبين انه يدعى "أ أ ع " 30 سنة، سائق، ومقيم منطقة "سندوب" دائرة قسم أول المنصورة والسيارة قيادته اثناء الواقعة ماركة "سوزوكى سويفت - بيضاء اللون" رقم "دف ط 5689" سارية التراخيص وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه .

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2021/8330 جنح قسم ثان المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.