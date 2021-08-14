/645302/قائد-لا-يعرف-المستحيل-أصالة-تشيد-بالرئيس-عبد-الفتاح-السيسي

نشرت المطربة أصالة مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة «الدنيا ليها طعم جديد» التي أطلقتها ضمن الحملة الدعائية مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية، موجه الشكر لقائدنا العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج يرصد إشادة أصالة بالرئيس السيسي

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام مشيدة بالرئيس السيسي: “"لا تغلق الحياة بابًا بوجه منّ أحبّها.. وأنا منّ عشّاقها.. تعلّمت منّ هذا الوطن العظيم الّذي اخترته سكني بأنّ لا شيء مستحيل.. فإرادتي أقوى من الظروف ودائمًا هناك فرصة للسّعادة فقط علينا أنً نؤمن بالأملّ ونراه يتحقّق لتصبح الدنيا لها طعم جديد”.

وتابعت أصالة، قائلة: “هنيئًا لمصر بصنّاعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل عبد الفتاح السيسي”.

الجدرير بالذكر،أنه تم افتتاح المدينة الصناعية سايلو فودز، داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، في يوم 3 أغسطس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم إنشاء المدينة الصناعية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدانا بمدينة السادات.

وتضم الشركة مصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، ومصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن.

أصالة تدعم الفنانة ياسمين عبد العزيز في محنتها

وكانت الفنانة اللبنانية أصالة من بين الداعمين للفنانة ياسمين عبد العزيز، فكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “بهالعيد، ادعوا لأنسانة زينة العيد، كلها فرح وابتسامتها ساعدت ملايين ليتنصرو على حزنهم وأوجاعهم..بعرفها وبقضي معها أحلى الأوقات واكتشفت إني بدي أشوفها أكتر، وتكون أقرب، بس تطلع من محنتها بالسلامة يارب العالمين، ادعولها بهاليوم المبارك”.