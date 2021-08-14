3 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية..فيلم الرعب «OLD» أبرزهم

/645298/3-أفلام-أجنبية-جديدة-بدور-العرض-المصريةفيلم-الرعب-OLD-أبرزهم

استقبلت دور العرض المصرية مجموعة من الأفلام الأجنبية الجديدة لتشارك في المنافسة السينمائية الكبري التي تشهدها السينما من خلال أقوى الأفلام المصرية والتي أعادت لها الإنتعاش مرة أخرى بعد حالة الخمول التي حلت عليها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وفرض مجموعة إجراءات إحترازية للحد من الفيروس.

دوت الخليج يرصد 3 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية.

يتواجد بدور العرض المصرية خلال الفترة الحالية فيلم الرعب «OLD» التي تدور أحداثة إحدى الأسر التي تقرر قضاء عطلتها في إأحد الشواطىء النائية، لكن هذه الجزيرة بها سرًا غامضًا، إذ تجعل البشر يكبرون في السن بسرعة شديدة، وتختزل حياتهم كلها في يوم واحد. OLD مقتبس من قصة مصورة لكلٍ من بيير ليفي وفريدريك بيترز.

فيلم «OLD» من بطولة كلا من جايل جارسيا برنال وفيكي كريبس وروفوس سيويل واليكسا سوينتون وإيمبث ديفيدتز ومن تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان.

فيلم The Misfits

واستقبلت دور العرض المصرية أيضا فيلم The Misfits التي تدور أحداثه حين يجد المجرم الشهير ريتشارد بيس نفسه عالقًا في عملية سرقة ذهب متقنة معدة بأن يكون لها آثار بعيدة المدى على حياته وحياة عدد لا يحصى من الآخرين وذلك بعد تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير النمطيين، وهو من بطولة يرس بروسنان وجيمي تشونج وتيم روث وهيرميون كورفيلد ونيك كانون وجونزالو مينندز والفيلم من إخراج ريني هارلن.

فيلم Free Guy

وعرض خلال هذا الأسبوع فيلم Free Guy التي تدور قصته حول “جاي” الذي يعيش في عالم غريب بمهنة “صراف” في أحد البنوك، وتزداد مخاوفه في الحياة حينما يشك أنه يعيش داخل لعبة فيديو، ليدخل في سباق مع الزمن لإنقاذ لعبة الفيديو قبل قيام مطوريها بإغلاقها وسط اجواء من الإثارة والتشويق والأكشن، وهو من بطولة اريان رينولدز وجودي كومر وتايكا وايتيتي وليل ريل هوري وأوتكارش أمبودكار‬ وجو كيري ومن إخراج شون ليفي.

أفلام مصرية في منافسة دور العرض

وتحتوي السينما داخل مصر على العديد من الأفلام المصرية القويمة وهما فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، التي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت.

بينما تدور أحداث فيلم «موسى» لكريم محمود عبد العزيز حول طالب في كلية الهندسة يدعى يحي يعيش حياته وحيدا، فيخطر على باله اختراع إنسان ألى ليكسر حدة ملله، ويساعده في أموره الشخصية، وخلال أحداث قصة فيلم «موسى» يقع هذا الشاب في حب أحد فتيات رجال الأعمال، وعندما يتقدم لخطبتها يرفض والدها هذه العلاقة فتتحول الأمور ضد هذا الرجل حيث يستخدم يحي الإنسان الألي الذي يدعى «موسى» للإيقاع به، فضلا عن فيلمي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”،لكريم عبد العزيز و”مش أنا” للفنان تامر حسني.