/645301/عودة-فتحي-تاكيس-يعلن-قائمة-بيراميدز-لمواجهة-الجونة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق المتجهة لمدينة الجونة، لملاقاة فريق نادي الجونة في الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج قائمة فريق بيراميدز أمام الجونة، في لقاء الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحي بعدما غاب الجوكر عن مباراة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش بسب الإيقاف.

قائمة بيراميدز أمام الجونة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة من مساء الإثنين المقبل علي ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على فريق بيراميدز ، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الجولة الثلاثون من منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الأسكندرية.

نجح إسلام عطية لاعب فريق المصري البورسعيدي بإحراز الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في شباك بيراميدز، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، من خلال عمر كمال أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها إسلام عطية برأسية قوية من أمام المرمى لم يستطع الحارس مهدي سليمان التعامل معها لتمر داخل المرمى.

واصل فريق بيراميدز في محاولات عديدة في تسجيل هدف في الشوط الاوول قبل نهايته، بعد هدف عطية ولكن دفاعات المصري نجحت في توقف سيل هجمات الفريق السماوي.

موقف بيراميدز في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 43 نقطة من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 16 مباراة، وخسر في 5 مباريات، نجح في تسجيل 42 هدف، في حين تلقت شباكة 36 هدف في هذا الموسم.