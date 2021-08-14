يقدم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

تُجرى اختبارات القدرات الإلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة أيام 18، 25 أغسطس الجاري.

وتقدم جامعة الجلالة العديد من المجالات الأكاديمية المميزة، وتشمل (علوم التمريض، الطب، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الإنتاج الإعلامي، هندسة الحاسب، علوم الحاسب، العلوم الاجتماعية والإنسانية).

وتشمل برامج جامعة الجلالة للعام الأكاديمي 2021/2022، (علوم التمريض: "تمريض الطوارئ، تمريض الإدمان، تمريض القبالة، تمريض حديثي الولادة"، الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، نظم معلومات الأعمال، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الميكاترونيك، هندسة المواد والتصنيع، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، أفلام التحريك، العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، تكنولوجيا التأهيل الوظيفي، الإنتاج التليفزيوني، هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب: "الأنظمة المضمنة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، حوسبة عالية الأداء، أمن أجهزة الكمبيوتر"، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، المعلوماتية الطبية، الاقتصاد والعلوم السياسية).جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ وجهه سياحية وتعليمية