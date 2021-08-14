ناقد رياضي: تقرير «المركزي للمحاسبات» كشف مخالفات اللجنة الأولمبية

تحدث الناقد الرياضي، صلاح دندش، عن تقارير موثقة بمخالفات للجنة الأولمبية.
وأضاف «دندش»: «كشف تقرير المركزي المحاسبي بمخالفات دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016».
وكشف: بعد قتال كتير تواصلنا مع وزير الرياضة وتم تحويل هذه المخلفات إلى النيابة.
وأشار الناقد الرياضي أن هذه الدورة التي أقيمت في البرازيل عام 2016 كان يديرها نفس الأشخاص التي تجلس على مقاعد اللجنة الأولمبية والذي خيبت أمال المصريين في طوكيو 2020 وعادت بـ6 ميداليات.
وتابع «دندش» أن هؤلاء الأشخاص دائمًا ما تلمح وتشير للبعض بأنها أقوي من الدولة وأنها من تدير الرياضة في مصر ولا أحد له الجق في محاسبتهم.
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