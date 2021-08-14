شوبير: «اللي مش هايشتغل صح يروّح.. صمتنا لمساندة البعثة المصرية»

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه يملك ملف عن مخالفات الرياضة المصرية، خلال الفترة الحالية.
وأضاف "شوبير"، خلال برنامح "مع شوبير" على قناة "أون تايم سبورت": "صمتنا خلال الفترة الماضية لمساندة البعثة المصرية في طوكيو وعدم تشتيت تركيز لاعبينا في دورة الألعاب الأولمبية، ولكن حان وقت الكشف عن هذه المخالفات"
وتابع "شوبير"، أن من أهم هذه المخالفات هو ملف الانتخابات فبعض الاتحادات يتولى رئاستها أشخاص بعينهم بالتذكية، وهذا الأمر غير المفهوم ولابد من الكشف عن آليات انتخابات هذه الاتحادات.
وأوضح "عندنا 11 اتحاد رياضي بتعمل انتخابات في شهر أغسطس وسبتمبر صدق أو لا تصدق عندنا 6 رؤساء فازوا بالتزكية هو إحنا معندناش قيادات ومعندناش ناس، ليه في الضلمة ليس مستخبي، استنى لما تخلص الدورة الأوليمبية مستعجل على أيه".
وزاد "شوبير"، أن "الفترة المقبلة لم نصمت على أحد واللي مش هايشتغل صح يروح".
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