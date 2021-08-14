سعفان: يتابع وصول جثمان ومستحقات مصري سقط من بناية أثناء عمله بالأردن

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفي إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالإردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، أشار فيه إلي أن وفاة العامل المصري محمد رجب علي خليل أثناء عمله

نتيجة وقوعه من علي سقالة يعمل عليها من بناية ، وهو من محافظة المنيا، وجاري المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي مستحقاته المالية.