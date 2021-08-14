الرئيس الرواندي يستقبل السفير المصري بمناسبة قرب انتهاء مهمته

استقبل الرئيس الرواندي Paul Kagame السفير أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء مهمته بالبلاد، حيث نقل السفير المصري تحيات السيد رئيس الجمهورية وأطيب تمنياته لشقيقه الرئيس Kagame وللشعب الرواندي بدوام التوفيق. كما استعرض السفير المصري الموقف الراهن للعلاقات الثنائية، مُعرباً عن استعداد مصر لتطوير آفاق تلك العلاقات في مختلف جوانبها.

من جانبه، أعرب الرئيس الرواندي عن تقديره لمستوى العلاقات المصرية الرواندية، وتطلعه إلى تعزيزها خلال الفترة القادمة، كما طلب بدوره نقل خالص تحياته إلى شقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.