مصر للطيران تُسيّر غدا 83 رحلة جوية لنقل أكثر من 10آلاف...

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 83 رحلة جوية، غدا الأحد، إلى عدد من الوجهات المحلية والدولية، لنقل 10 آلاف و13 راكبا.
وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أنها ستسير 63 رحلة دولية إلى كل من: (بغداد، عمان، أربيل، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، أبوجا، باريس، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة).
كما يتم تسيير 17 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم)، و3 رحلات شحن جوي.
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