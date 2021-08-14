وزير الأوقاف: نخوض معركتين فى وقت واحد ضد جماعات التطرف 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى اجتماع اليوم السبت، مع قيادات الوزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس القطاع الدينى، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، والدكتور خالد صلاح الدين، وكيل الوزارة لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشؤون المتابعة، والدكتور محمود الفخرانى، مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتدريب وعدد من وكلاء الوزارة ومديرى العموم.

وأضاف الوزير: "علينا أن نزداد حماسًا فى الإجهاز على أى خلايا نائمة أو متخفية للجماعات الإرهابية والمتطرفة تحت أى غطاء أو ستار، بل ألّا نسمح لهذه الخلايا والجماعات بإعادة بناء أو إنتاج أنفسها مرة أخرى، وأن نستفيد من دروس الماضى وتجاربه، وألّا ننخدع بأى من عناصر هذه الجماعات مرتين، فهى وهم شر حيث حلوا".

وتابع جمعة: "إننا نخوض معركتين فى وقت واحد، الأولى المواجهة المستمرة مع أى خلايا أو بقايا للفكر المتطرف، والأخرى هى بناء الذات، ولا سيما فى مجال الخطاب الدينى والثقافى، من خلال العمل المستمر والدءوب على رفع مستوى الأئمة والواعظات علميًّا ومهاريًّا وفكريًّا وثقافيًّا من خلال برامج التدريب المتقدمة، والتى نتوجها حاليًا ببرنامج شديد التميز هو برنامج "الإمام المفكر" الذى يعمل على الانتقال بالأئمة والواعظات من تلقى قضايا التجديد إلى الإسهام الفعلى فى إنتاج عملية التجديد، والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع، ومن المحلية إلى العالمية".